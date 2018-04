Normandie : le chômage en baisse au premier trimestre 2018

Le nombre de personnes sans aucune activité a baisse de 1,4% en Normandie, au premier trimestre 2018. C'est la Manche que le fléchissement est le plus important. En revanche, le nombre de chômeurs qui ont exercé des contrats courts est en hausse.

C'est une nouveauté, souhaitée par le président de la République, Emmanuel Macron : les chiffres de Pôle Emploi sont désormais communiqués chaque trimestre, et non de façon mensuelle comme auparavant. Pour cette première publication de 2018, la France voit son taux de chômeurs baisser de 1% au premier trimestre, par rapport au trimestre précédent. Cela concerne les demandeurs inscrits en catégorie A, qui n'ont eu aucune activité professionnelle.

Baisse importante dans la Manche

Pour cette catégorie, le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à 167.690 en Normandie, soit une baisse de 1,4% par rapport au 3e trimestre 2017. La baisse est de 2,3% en un an. Dans le détail, c'est la Manche qui voit le nombre de chômeurs baisser le plus en catégorie A (-2,1%), suivie de la Seine-Maritime (-1,7%), l'Eure (-1,2%), le Calvados (-0,8%) et enfin l'Orne (-0,2%).

Les contrats courts en hausse

Les chiffres sont plus contrastés en prenant en compte les catégories B et C, qui regroupent les demandeurs qui ont eu une activité réduite courte ou longue. Le nombre de chômeurs en Normandie s'établit alors à 290.540 personnes, un chiffre qui baisse légèrement par rapport au 4e trimestre 2017 (-0,4%) mais qui augmente de 1,3% sur un an. Le nombre de demandeurs en catégories B et C, seules, est en hausse de 1,1% au 1er trimestre 2018. Sur un an, il explose à 6,6%.

