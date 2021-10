Patinage artistique : "objectif top 10 pour le couple caennais Massot-Popova"

Tout juste auréolés d'un titre de champions de France, ils participeront aux championnats d'Europe à Sheffield du 23 au 29 janvier.

Jean-François, avez-vous été surpris du titre national obtenu par Daria et Bruno ?

Non, la surprise était d'avoir surpris tout le monde ! Moi, je pensais depuis septembre qu'ils pouvaient gagner ce titre, même si ce n'était pas l'objectif qu'on recherchait puisque le but premier était la qualification pour le championnat d'Europe. C'est un couple encore très perfectible mais qui fait déjà des exploits de niveau mondial à l'entraînement. La Fédération ne le regardait pas avec le même œil.

Quel est l'objectif aux championnats d'Europe ?

Bruno et Daria ont réalisé le cinquième meilleur score européen cette saison. L'objectif est de rentrer dans les dix meilleurs et d'accrocher éventuellement une place pour les championnats du Monde. Ce n'était pas le but de la saison initialement, mais pourquoi pas. S'ils éliminent ne serait-ce que deux des trois erreurs majeures réalisées au championnat de France, ils auront atteint les minima.

Jusqu'où peuvent-ils aller ?

Il faut quatre ou cinq saisons pour être au top en couple. Ils ont grillé l'équivalent de deux années en seulement six mois, car leur couple a très vite fonctionné. Ils ont le potentiel pour viser un podium mondial. C'est leur rêve.