Dieppe : héroïne de la Seconde Guerre mondiale, sœur Agnès-Marie s'est éteinte à 103 ans

La ville de Dieppe (Seine-Maritime) est en deuil, jeudi 19 avril 2018, alors qu'elle vient de perdre une de ses héroïnes. Sœur Agnès-Marie, qui s'est notamment distinguée en venant en aide aux blessés pendant le Raid de 1942, est décédée alors qu'elle avait 103 ans.

C'était un symbole que l'on croyait inamovible. Surtout parce qu'elle était présente dans le paysage dieppois (Seine-Maritime) depuis tant d'années. Mais Sœur Agnès-Marie s'est pourtant éteinte, jeudi 19 avril 2018, à l'âge de 103 ans, laissant une ville orpheline. Preuve de l'attachement de la commune à cette héroïne locale, la Ville a décidé de mettre tous les drapeaux en berne dès l'annonce de son décès.

Sœur Agnès-Marie était entrée dans les ordres en 1936. Elle se trouvait à Dieppe lors du Raid mené par les Anglais et les Canadiens le 19 août 1942. En dépit des risques qu'elle prenait face aux occupants, elle est venue au secours de nombreux blessés. Elle avait ensuite poursuivi cette vocation médicale à l'hôpital de Dieppe. Puis elle s'était retirée au monastère de Thibermont, mais elle continuait de participer tous les ans aux commémorations du Raid.

Un hommage le mardi 24 avril

"Dieppe perd une grande dame de notre histoire, notre émotion est immense", réagit Nicolas Langlois, le maire de la ville. "Nous perdons une figure attachante et emblématique de notre territoire, un symbole de courage et d'abnégation. Nous devons lui rendre hommage en associant les plus hautes autorités religieuses et politiques de notre pays, ainsi que notre pays frère, le Canada", ajoute son prédécesseur devenu député, Sébastien Jumel. Cet hommage lui sera rendu le mardi 24 avril 2018, mais le déroulé des cérémonies n'est pas encore connu.

Sœur Agnès-Marie Valois héroïne au cœur des Canadiens du raid d'août 42 et des Dieppois s'en va. 103 années de bons et loyaux services à la communauté humaine. Courage, générosité, fidélité à la Liberté, à sa foi, aux autres: elle était cela. Tristesse. Un Gd hommage sera rendu. pic.twitter.com/4dpOb2idTH — Sébastien Jumel (@sebastienjumel) 19 avril 2018

