Mobilisation sociale : des milliers de manifestants en Seine-Maritime et Eure

Trois manifestations ont été organisées, jeudi 19 avril 2018 en Seine-Maritime et une dans l'Eure pour dire non aux différents projets menés par le gouvernement. Les cortèges ont rassemblé différentes professions : cheminots, dockers, personnel soignant ou encore avocat.

Qu'ils soient cheminots, dockers, personnel soignant, avocats, enseignants ou encore étudiants. Tous se sont retrouvés, jeudi 19 avril 2018, à partir de 10h30 cours Clémenceau à Rouen (Seine-Maritime). Une "convergence des luttes" contre la politique menée par le chef de l'État, Emmanuel Macron et les différentes réformes menées par le gouvernement.

Entre 2500 et 5000 manifestants ont défilé sur les ponts de Rouen, allant de la rive gauche à la rive droite. Une manifestation bruyante, mais qui s'est déroulée dans le calme. Avec une confusion à l'arrivée au pont Jeanne d'Arc puisque le cortège s'est scindé en deux, l'un continuant à manifester rive gauche, tandis que l'autre s'est dirigé vers le pont Guillaume le Conquérant.

La confusion règne dans le cortège qui est bloqué rive droite.

Au Havre, le cortège est parti à 10 heures de la maison des syndicats. Il a rassemblé entre 2800, selon la police, et 12 000 personnes selon les syndicats. Tandis qu'à Dieppe, le rendez-vous était donné devant la gare et le cortège a rassemblé entre 500 et 800 manifestants.

Dans l'Eure, la mobilisation se tient à partir de 14 heures à Évreux devant la gare.

Absence de réaction

"Emmanuel Macron est isolé de la population et reste sourd à nos revendications, regrette Alain Ribert, retraité qui dénonce la hausse de la CSG depuis le début d'année, quand je pense qu'il nous demande de faire un effort alors que j'en ai tellement fait durant ma carrière."

Entre 2500 et 5000 manifestants ont défilé entre les rives droite et gauche de Rouen. - Amaury Tremblay

Même colère quelques mètres plus loin pour Julien Mazet, cheminot, qui se mobilise "pour l'avenir de la SNCF et contre le démantèlement du service public". Pour lui, les deux interviews données ces derniers jours par le Président de la République "montrent qu'il ne connaît pas la situation sur le terrain".

