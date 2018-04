"Convergence des luttes" : les points de rassemblement en Normandie jeudi 19 avril

Une douzaine de manifestations sont organisées aux quatre coins de la Normandie, jeudi 19 avril 2018, dans le cadre d'un mouvement de grève générale qui dépasse la mobilisation des cheminots.

Cheminots, profs, agents des hôpitaux, étudiants, lycéens, retraités… ils entendent dire non aux différents projets de réforme du gouvernement. Un mouvement de grève d'ampleur nationale est observable jeudi 19 avril 2018 en Normandie, à l'appel d'une intersyndicale pour l'amélioration et la sauvegarde des services publics, le pouvoir d'achat et la revalorisation des minimas sociaux.

Les points de rassemblements en Normandie

14 - Calvados

10h30 à Caen devant la gare de Caen

10h30 à Lisieux place Mitterrand à Lisieux

27 - Eure

14h à Evreux devant la gare

50 - Manche

10h30 à Cherbourg devant la mairie

17h à Avranches devant la mairie

61 - Orne

11h à Alençon devant la préfecture

17h à Flers place du marché

17h à Argentan devant la gare

17h30 à L'Aigle devant la Poste

76 - Seine-Maritime

10h au Havre à la maison des syndicats

10h30 à Rouen Cours Clémenceau

10h30 à Dieppe devant la gare

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Grève du jeudi 22 mars : les manifestations en Normandie

Code du travail : les rassemblements en Normandie

f.20[1] TDO-CINEMA-TEST_1

f.16[1] TDO-CINEMA-TEST_1