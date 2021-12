Coupe de France: le Paris SG bat Caen et se qualifie pour la finale

Les Parisiens, d'ores et déjà titrés en championnat et vainqueurs de la Coupe de la Ligue, ont fait un pas de plus vers un triplé domestique. En finale, ils affronteront le petit club des Herbiers (National) le 8 mai au Stade de France.

