Caen. Originaire d'Alençon, Alice Zeniter reçoit le Prix littéraire de la Ville de Caen

Déjà distinguée en 2004, Alice Zeniter est à nouveau récompensée par le Prix littéraire de la ville de Caen (Calvados) pour son dernier roman : L'Art de perdre. "Votre roman a été choisi à la majorité dès le premier tour par les membres du jury" indiquait Claudette Caux, présidente du jury, lors de la remise officielle vendredi 13 avril 2018.

L'Histoire dans le roman

Au travers d'une saga en trois actes, l'auteure, qui a passé sa jeunesse à Alençon (Orne), raconte l'histoire d'une famille harki, entre l'Algérie et la France. Son parcours est retracé sur trois générations : du rejet en Algérie pour le grand-père, après la guerre d'indépendance, à l'arrivée du père en France, où il subit le racisme ordinaire, jusqu'à la fille, narratrice de cette "odyssée harki". "L'histoire de la dépossession et des difficultés de l'intégration sont racontées dans votre roman. Vous redonnez une meilleure place aux harkis avec votre acuité, et offrez un autre regard au lecteur" remarque la présidente du Prix.

"Parmi les meilleurs auteurs de notre génération"

Récompensé à plusieurs reprises, notamment par le prix Goncourt des lycéens ou encore par le Prix littéraire du Monde, le roman L'Art de perdre est une consécration pour l'auteure. "Avec le temps je ne cesse de réaliser le pouvoir de la littérature. En écrivant ce roman je me suis saisie de l'histoire des harkis et j'essaye d'offrir une fierté d'appartenance et une compréhension de leur parcours" déclare Alice Zeniter, elle-même petite-fille de harkis. "L'intelligence de votre écriture et votre talent vous placent parmi les meilleurs auteurs de notre génération" estime Claudette Caux.

