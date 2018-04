Don Quichotte à l'ère du numérique

Le célèbre personnage de théâtre Don Quichotte s'invite, dans une version moderne et revisitée, sur la scène du théâtre de Caen (Calvados) du mercredi 4 au vendredi 6 avril 2018.

Don Quichotte s'invite à la Comédie de Caen, à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), du mercredi 4 au vendredi 6 avril 2018. La pièce Dans la peau de Don Quichotte présentée par La Cordonnerie, mêlera théâtre, cinéma, musique et bruitages.

De l'Espagne à la Picardie

Face au "bogue de l'an 2000", ce ne sont pas les ordinateurs mais les deux protagonistes qui vont "beuguer". Michel Alonso, un bibliothécaire d'une cinquantaine d'années et Jérôme, son collègue, se prendront soudainement pour Don Quichotte et Sancho, son fidèle. Les deux amis voyageront entre délire et réalité, entre les déserts de l'Espagne et leur lieu de travail, la fameuse bibliothèque en Picardie.

Pour ce spectacle, Samuel Hercule et Métilde Weyergans, les metteurs en scène, optent pour la modernité : celle du mélange entre l'audiovisuel et le réel. Si le roman est classique, l'adaptation théâtrale elle, est intemporelle.

Pratique. Mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 avril, 20 heures, à la Comédie de Caen, Hérouville-Saint-Clair. À partir de 12 ans. De 15 à 26€.

