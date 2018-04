Rouen fait appel à ses habitants pour transformer la ville

La ville de Rouen (Seine-Maritime) a lancé un appel à projets citoyen jusqu'au 22 avril 2018, destiné à transformer la ville dans les trois prochaines années.

Rouen veut impliquer les habitants pour transformer la ville, dans les trois prochaines années. Pour cela, la municipalité a lancé un appel à projets citoyen. L'objectif est de donner un coup de jeune à la démocratie participative rouennaise. "Le budget participatif, créé il y a dix ans (une somme allouée aux conseils de quartier NDLR) avait besoin d'être dépoussiéré, affirme Jean-Michel Bérégovoy, adjoint au maire de Rouen en charge de la démocratie participative. Il commençait à souffrir d'un manque d'idées".

Avec l'appel à projet citoyen, chaque personne, constituée en association ou non, peut soumettre une idée de projet destiné à changer la ville, "avec deux conditions, précise l'élu : œuvrer pour un développement durable et pour le vivre-ensemble". Au-delà de cela, libre à chacun de laisser parler son imagination, pour réinventer un square ou un jardin, développer une activité sur l'espace public ou participer à la culture de proximité.

1 million d'euros

Les projets sont à soumettre jusqu'au 22 avril 2018 sur une plateforme dédiée. Les services de la ville et de la Métropole étudieront ensuite la faisabilité des projets et, fait nouveau, ils seront soumis au vote des Rouennais à l'automne. La douzaine de projets retenue verra le jour entre 2019 et 2021. La ville de Rouen consacre un million d'euros à cet appel à projets citoyen.

