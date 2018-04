Pâques : "L'amour est plus fort que la mort" soutient Monseigneur Dominique Lebrun

La fête de Pâques est célébrée, dimanche 1er avril 2018. À cette occasion, l'archevêque de Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun, adresse un message de paix et de remerciements.

À l'occasion de Pâques, l'archevêque de Rouen souhaite une joyeuse fête à tous et a un message particulier à adresser : "Notre secret est là : un homme meurt et ressuscite. Les chrétiens, chaque année, vivent la joie d'entendre ce récit : Jésus, crucifié sous Ponce Pilate, est vivant. Mais ce secret interroge aussi, raconte Monseigneur Dominique Lebrun. Est-ce une belle histoire ? J'hésite car il y a la condamnation injuste et la cruauté de la crucifixion. Mais c'est une histoire vraie, pas un conte de fées, ni un mythe, ni une image virtuelle. C'est une histoire vraie car elle a pour origine l'amour de Dieu pour son humanité. L'amour est le secret : il ne peut mourir !"

"C'est une histoire vraie, poursuit l'archevêque, car ce sont des témoins qui l'ont racontée et la racontent, avec amour.

"Des hommes et des femmes, comme vous, croient en Jésus au point de devenir des disciples de l'amour plus fort que la mort."

L'archevêque Dominique Lebrun souhaite une "Joyeuse fête de Pâques aux disciples de la vie plus forte que la mort. Quel bonheur d'accueillir l'amour qui rend la vie plus forte que la mort ! Vous en faites l'expérience, l'amour renverse la haine et ouvre le chemin du pardon, l'amour prend le mensonge et l'égoïsme à revers et ouvre de beaux chemins de vie. Joyeuse fête de Pâques à ceux qui tiennent la main de nos frères et sœurs en fin de vie ou pris par une autre souffrance ; ils sont si proches de Jésus. Par amour pour nous, Il a tout remis entre les mains de son Père des Cieux : trois jours plus tard, Il est ressuscité !"

Il s'adresse enfin "à ceux qui doutent ou cherchent une nouvelle raison d'espérer, un tombeau s'est ouvert par amour : confiez à Jésus, à son Père, à l'Esprit Saint les questions et les voies sans issue de vos vies. Entrons dans le secret de l'amour plus fort que la mort !", rappelle-t-il.

Il conclut : "Joyeuse fête de Pâques à tous !"

