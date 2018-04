Top 5 des choses à savoir pour survivre au carnaval de Caen

Jeudi 28 mars 2018, la ville de Caen (Calvados) reçoit une nouvelle fois le traditionnel carnaval étudiant, le plus gros d'Europe. Tendance Ouest a listé pour vous les trucs et astuces pour survivre à cet événement.

• Ne loupez-pas le départ



Petite nouveauté de cette année : travaux du tram obligent, le départ du défilé se fera non pas au Phoenix comme les années précédentes mais au niveau de la place de la Mare. Le reste du parcours demeure inchangé : les sept chars inscrits termineront leur voyage au parc expo. Le rassemblement est fixé à partir de 14 heures pour un départ à 15 heures.

• No gun, no shots



Si vous comptiez vous déguisé en cow-boy ou en agent secret, attention à la mauvaise blague : toute réplique ou objet ressemblant de près ou de loin à une arme est strictement interdit. Pas question non plus de se déguiser en policier ou en pompier. Et attention pour ceux qui tenteraient malgré tout de jouer la confusion : les vraies forces de l'ordre risquent de ne pas apprécier la plaisanterie.

• Pensez écolos



Cette année, les 70 bénévoles inscrits vont mettre les bouchées doubles pour lutter contre la saleté des rues après le passage du cortège. Pour soutenir les services de propreté de la ville de Caen, ils ont reçu une formation par le Syvedac et tenteront de sensibiliser les participants à cette question.

• N'oubliez pas votre voiture



A partir de 8 heures le matin, les rues du parcours et adjacentes (voir ici le plan détaillé) sont interdites aux stationnements. La fourrière sera activé dès le matin pour embarquer les véhicules des étourdis. Il sera à nouveau possible de se garer dans le secteur de l'université et à partir de 2 heures dans le secteur du parc expo.

• Sans alcool, la fête est plus folle ?



Dès le matin, la vente d'alcool à emporter sera interdite dans les commerce du centre ville. Il est également interdit de possédé et à plus forte raison d'utiliser des engins pyrotechniques sur toute le territoire de la ville de Caen.

