Basket : battu 70-58 à Blois, le Caen BC n'est plus que 16e de Pro B

Basket Le Caen Basket Calvados s'est de nouveau incliné (70-58) à Blois (Loir-et-Cher) mardi 27 mars 2018. Il y a urgence désormais, car Caen n'est plus que 16e et premier non-relégable de Pro B, avec deux petites victoires d'avance sur Quimper et Charleville.

Le Caen Basket Calvados a poursuivi sa longue chute au classement mardi 27 mars 2018 à Blois (Loir-et-Cher), chez le leader de Pro B, qui s'est imposé 70 à 58. Avec une équipe très amoindrie, sans Williams et Smith en plus des "habituels" Monteiro, Thondique, Chelle et Norelia, Caen n'avait rien de plus à espérer face au premier du championnat, et encore moins en n'inscrivant que 23 points en première mi-temps. Le coach Hervé Coudray s'est permis de ne pas trop solliciter ses joueurs majeurs, en plaçant Eddy Djedje dans son 5 de départ. Son compère de la réserve Johan Clet s'est également illustré en finissant deuxième meilleur marqueur avec 9 points, pour seulement 7 minutes jouées.

Au classement, il y a urgence !

Au classement, Caen est désormais 16e et premier non-relégable de Pro B, alors que ses deux poursuivants, Quimper et Charleville, ne sont plus qu'à deux victoires des Caennais. Même si l'enchaînement de blessures de joueurs majeurs est un énorme handicap pour le CBC, il y a désormais une vraie urgence de résultats pour Caen. Le matelas offert par son excellent début de saison n'est plus qu'un souvenir...

La fiche technique

Blois - Caen 70-58 (18-12, 20-11, 17-19, 15-16)

Blois : Départ : Augustin-Fairell 21, Thibedore 11, Thomas 5, Ndoye 15, Hieu-Courtois 4. Banc : Pontens 3, Doumbia 2, Motti, Ballo 3, Sina 6

Caen : Départ : Cornely 7, Pope 4, Djedje, Ramseyer 6, Lemar 20. Banc : Sidibé 4, Cape 4, Clet 9, Vautier 4

A LIRE AUSSI.

Basket (Pro B) : le Caen BC n'est plus invincible dans son Palais

Basket (Pro B) : Au Havre, c'est Caen qui s'impose dans le derby (83-85)

Basket (Pro B) : Caen chute à Roanne (89-63)

Le CBC s'en sort bien contre Quimper (80-74)

Basket : le CBC se relance en écrasant Aix-Maurienne 63-96