Cherbourg. Séverine Jonckeere de Cherbourg campe Milla au cinéma

Devenir acteur, du jour au lendemain, cela paraît impossible. C'est pourtant ce qui est arrivé à Séverine Jonckeere, une habitante de Cherbourg (Manche). La jeune femme de 23 ans est à l'affiche du film Milla, tourné en partie dans le Cotentin.

Un premier film… et un premier rôle

C'est grâce à une annonce sur Facebook que Séverine Jonckeere se présente au casting, en 2016, et rencontre la réalisatrice Valérie Massadian. Cette dernière recherche alors une jeune femme, si possible déjà maman… et avec un caractère bien trempé.

Séverine, qui n'a jamais fait de cinéma, sera donc Milla, une adolescente de 17 ans qui vit avec Léo, à peine plus âgé, et campé par Luc Chessel. Leur quotidien, fait de petits boulots, change avec l'arrivée d'un enfant. Dans ce film où il y a peu de dialogues, tout ou presque passe par les gestes, les regards… pas simple, au départ : "un film, quand on le regarde, tout paraît grand, beau… Mais sur un tournage c'est différent. Il y a des prises de tête, des scènes que l'on doit refaire plusieurs fois, etc. Il faut apprendre à oublier les lumières, les caméras. Apprendre à s'oublier soi, aussi".

Milla est à découvrir en avant-première au cinéma l'Odéon le 10 mars.

Mère et fils sur grand écran

Le petit garçon, c'est Ethan, le fils de Séverine Jonckeere au cinéma… comme dans la vie. Aujourd'hui âgé de 4 ans, il s'est découvert sur grand écran dans l'un des festivals où Milla a été récompensé. "Il s'est reconnu, il était émerveillé. C'était chouette de vivre ça ensemble".

Pour Séverine Jonckeere, le film, qui fait écho à sa vie personnelle, a été un déclic. "Cela m'a permis de prendre conscience qu'il y a des hauts et des bas, mais que si tu veux devenir quelqu'un, tu peux être ce que tu as envie d'être. Cela m'a fait grandir". Ravie de cette opportunité, la Cherbourgeoise espère aujourd'hui devenir éducatrice spécialisée.

BONUS AUDIO - Rencontre avec Séverine Jonckeere



La Normandie qui Bouge - Séverine Jonckeere est Milla au cinéma Impossible de lire le son.

Pratique. Avant-première de Milla au cinéma L'Odéon de Cherbourg-en-Cotentin, samedi 10 mars 2018 à 18h. Pour l'occasion, toute l'équipe du film sera là. Sortie nationale le 25 avril.