Vire. Dans le Calvados, le nouveau BTS métiers de la Mode mise tout sur l'apprentissage

La mode s'implante de plus en plus dans le bocage virois. À la rentrée de septembre 2018, un nouveau BTS Métiers de la mode va s'ouvrir au sein du lycée Jean Mermoz de Vire (Calvados). "Nous nous sommes rendu compte qu'il y avait une très forte demande de la part des entreprises qui sont dans le secteur, notamment dans les systèmes de production", explique David Margueritte en charge de l'emploi et de la formation professionnelle à la Région Normandie.

De la conception à la production

Un bac Pro "métier de la mode-vêtement" existe déjà au lycée Jean Mermoz. Il donne les compétences pour notamment réaliser des prototypes de vêtements. L'accent est mis sur l'apprentissage. Les élèves effectuent 18 semaines en entreprise durant les trois années de formation, plus quatre semaines de projet au sein de l'établissement au deuxième semestre de l'année de terminale.

"Ce nouveau BTS va venir compléter l'offre de formation déjà présente. Les locaux et le matériel existent déjà", continue David Margueritte. La formation dure deux ans et elle se fait en apprentissage dans une entreprise. 1 365 heures de cours sont également prévues au sein de l'établissement sur les deux ans. Les titulaires de ce BTS peuvent intervenir sur toute la chaîne de vêtement, de la conception à la production.

Cette nouvelle offre de formation fait partie des 70 nouvelles formations qui vont ouvrir sur toute la région entre septembre 2018 et septembre 2019.

Pratique. Une visite de l'atelier est organisée samedi 17 mars 2018 de 9h à 13h au lycée Jean Mermoz de Vire.

