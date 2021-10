Caen. L'immigration est "un sujet qui dépasse le droit" pour Sonia Krimi

Le projet de loi asile et immigration a été présenté mercredi 21 février 2018 en conseil des ministres par Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, qui parle d'un texte équilibré.

• Lire aussi. Alençon : rassemblement contre le projet de loi immigration



Le texte prévoit notamment de réduire les délais d'instruction de la demande d'asile et de faciliter les reconduites à la frontière pour les déboutés. Pour en parler, la députée La République EN Marche, Sonia Krimi, originaire de la Manche, était l'invitée de la rédaction de Tendance Ouest.

Sonia Krimi, députée de la Manche Impossible de lire le son.

Le rapprochement des familles

"C'est un sujet qui dépasse le droit, c'est un sujet de société. Nous voyons bien à quel point il peut réunir ou diviser", a-t-elle tout d'abord tenu à signaler. Elle y voit des avancées comme "simplifier les services publics comme les préfectures l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, l'Ofpra et le travail formidable que font les associations". Elle a également évoqué aussi la réunification des familles. "L'article 3 permet aux enfants réfugiés de faire venir leurs parents, mais aussi leurs frères et sœurs".

A LIRE AUSSI.

Asile et immigration: Collomb présente son projet de loi controversé

Asile: six semaines pour trouver un "équilibre" au sein de la majorité

Immigration: Philippe joue la carte "intégration" avant un projet de loi controversé