Rouen. En Seine-Maritime, un nouveau système d'information pour les usagers des bacs

Pendant le mois de janvier 2018, les automobilistes ont été nombreux à découvrir, une fois arrivés sur les quais, que les bacs étaient à l'arrêt à cause des crues de la Seine. Si cet épisode d'intempérie n'a pas lancé le processus, cette situation ne devrait plus se reproduire. Depuis quelques jours, le département de Seine-Maritime propose une nouvelle fonctionnalité pour informer les usagers des huit traversées fluviales via son application 76 Pocket.

Donner une information fiable

Pour Patricia Troadec, directrice adjointe en charge des ports départementaux, des bacs et des voies vertes, le Département a voulu répondre à une demande des utilisateurs qui avaient du mal à trouver des informations claires et précises.

Pour Patricia Troadec, ce service répond à une demande des usagers

Concrètement, les utilisateurs pourront indiquer sur l'application les lignes qu'ils ont l'habitude d'emprunter. "Quand il y a une information, un arrêt, une panne ou un entretien, il reçoit une notification", explique Patricia Troadec. Pour que ce système fonctionne, il faut toutefois que les informations circulent rapidement et correctement entre les différents services du Département, puisque les pannes doivent remonter jusqu'au Centre d'information et de gestion du trafic avant d'être publiées. "Mais ça, c'est notre cuisine interne", conclut Patricia Troadec.

