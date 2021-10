Au coeur de la vie des Diocéses d'Evreux et de Bayeux

Pour cette entrée en Carême deux évêques de la Province ecclésiatique de Normandie sont invités : Mgr Christian Nourrichard et Mgr Jean-Claude Boulanger.

Mgr Christian Nourrichard (Piste 1) Impossible de lire le son.

Rayonner la joie du disciple

Le temps du Carême évoque pour beaucoup d’entre nous une période d’austérité. Il en découle un style de vie où l’on peut basculer dans le registre de la performance.

Nous nous fixons des objectifs à atteindre :

Décider des temps prolongés dans le domaine de la prière et de méditation de la Parole de Dieu,

S’imposer des privations de nourriture,

Renoncer aux occasions de loisirs et de culture,

Soutenir financièrement des associations au service des plus démunis,

Choisir de faire des sacrifices en différents domaines…

Ces orientations librement choisies, sont-elles à ignorer ? Absolument pas. Il serait regrettable de renoncer à être ambitieux pour suivre le Christ.

Le temps du Carême permet aux baptisés d’être vigilants à se laisser conduire par l’Esprit Saint. Au cœur de l’humanité, ils sont le « sel de la terre », « la lumière du monde ». Ils accueillent et partagent la joie de se savoir sauvés du péché par l’amour du Christ.

+ Christian NOURRICHARD





Mgr Jean-Claude Boulanger (Piste 2) Impossible de lire le son.

Le Carême 2018 avec les frères de Mondaye



Pour le carême, l’abbaye de Mondaye propose une retraite en ligne, centrée sur la manière dont nous pouvons connaître Dieu aujourd’hui. Nous nous mettrons à l’école de S. Augustin, et enverrons chaque dimanche une méditation, et chaque jour, un extrait du commentaire de l’évangile de Jean par S. Augustin, ainsi qu’une image inédite du docteur de la grâce, un verset de psaume et une piste d’effort concret.



[video]