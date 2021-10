L1: petite victoire du PSG à Toulouse, avant le Real Madrid

Il a fallu patienter jusqu'à la 68e minute pour voir "Ney", le joueur le plus cher du monde (222 M EUR), inscrire son 19e but en championnat cette saison. Le Brésilien permet aux Parisiens d'éviter un nul qui aurait fait désordre face au 12e budget de L1 (35 M EUR). Le Real de Zinedine Zidane passera lui un dernier test en accueillant la Real Sociedad ce samedi à 20h45 (heure française).

Neymar, qui s'est mis réellement à jouer après l'heure de jeu, a ensuite trouvé un poteau (78e minute) et la transversale (80e). Privé d'Edinson Cavani, ménagé et laissé à Paris en prévision du choc à Madrid, le PSG s'était montré incapable -jusqu'au but du Brésilien- de surprendre le bloc bas des Toulousains.

Certaines séquences n'ont pas dû plaire au coach parisien Unai Emery, comme de voir le latéral droit Dani Alves se faire manger par Max-Alain Gradel.

Emery a entamé ce match avec Lassana Diarra titularisé au poste de sentinelle, ce qui laisse penser que cette recrue hivernale sera choisie à Madrid mercredi. "Lass", qui n'a pas été très en vue et a récolté un jaune, a cédé sa place après l'heure de jeu à Marco Verratti, poste pour poste.

"Je pense qu'on est prêts pour le Real. On a 50% de chance, comme le Real d'ailleurs", a commenté Verratti à la fin du match sur Canal+.

A LIRE AUSSI.

PSG: Neymar, la rançon de la gloire

Ligue des champions: le PSG devient un animal à sang froid

PSG: entre penaltygate et Bayern Munich, les choses sérieuses commencent

Neymar "rêve plus grand" à Paris qu'à Barcelone

Coupe de France: à Angers l'ivresse des cimes, à Paris la peur du vide