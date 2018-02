Escapade pour la Saint-Valentin, trois bons plans dans le Calvados

À l'approche de la Saint-Valentin, mercredi 14 février 2018, vous êtes tentés par une échappée romantique dans le Calvados ? La rédaction a débusqué une sélection de gîtes offrant une surprise pour l'occasion.

A l'occasion de la Saint-Valentin, mercredi 14 février 2018, ou juste pour vous faire plaisir, la rédaction a dressé une liste non exhaustive de lieux romantiques dans le Calvados.

Le Clos Lutin à Luc-sur-Mer, une parenthèse poétique à 800 mètres de la plage.

Le bien-être à 15 minutes à pieds de Luc-sur-Mer. Jessica vous accueille au Clos Lutin, une ancienne ferme remise au goût du jour. Une envie de balade à cheval sur les plages de Normandie ? une prestation "séjour équestre" est proposée. Vous pourrez vous détendre dans une salle de sports commune, bancs abdominaux, vélos d'appartement, elliptiques... et un espace spa, sauna. Les plus : l'espace bien-être avec son jacuzzi, location tout inclus (charges, draps, linges de toilette).

Informations au 06 09 92 41 04

Jessica vous accueille au gîte de charme Le Clos Lutin, à 800 mètres de la plage. - Gîtes de France Calvados

Les Maisons de Charlotte (Gîte n°2882), un nouveau gîte à l'entrée d'un haras, à 10 minutes de Deauville.

Jouxtant un haras à Glanville, ce gîte-appartement , classé quatre épis par les Gîtes de France, vous propose une déco cocooning aux poutres apparentes. Sur demande, Charlotte se fera un plaisir de vous faire visiter les écuries attenantes. Les plus : location tout inclus (charges, draps, linges de toilette).

Réservations sur le site des Gîtes de France.

Chambre d'hôtes Le Bien Aller, près du Parc zoologique de Cerza



À Moyaux, Gabrielle et Patrick Saussey vous hébergent chaleureusement dans leur chaumière datant du 18e siècle, restaurée en 2014. Vous pourrez y savourer un petit déjeuner authentique fait maison avec des produits régionaux. Durant votre séjour, découvrez lors de randonnées pédestres des lieux historiques, les plages du débarquement et les richesses du terroir Normand.

La chambre d'hôtes "Le Bien Aller" met à disposition des suites au cœur d'une chaumière normande datant du 18e siècle, restaurée dans les règles de l'art en 2014. - Gîtes de France Calvados

Pratique. https://www.gites-de-france.com/Offrez-vous un escapade en amoureux pour la St Valentin (Une bouteille de champagne et un bouquet de fleurs offerts ; 2 nuits minimum, en effectuant votre réservation entre le 20/01/2018 et le 15/02/2018 pour des dates de location comprises entre le 10/02/2018 et le 17/02/2018.

