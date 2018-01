Au tribunal de Rouen:  converti à l'Islam, il menace de mort

A la barre du Tribunal correctionnel de Rouen (Seine-Maritime), un prévenu est jugé en comparution immédiate pour menace de mort à l'encontre du personnel pénitentiaire et port d'arme en récidive. Il a été condamné vendredi 26 janvier 2018.

Déjà incarcéré à Rouen depuis 2017 pour faits similaires à ceux qui lui sont reprochés à l'audience de ce jour vendredi 26 janvier 2018, Sullivan Lerouilly, 28 ans, récidive dans son comportement jusqu'au-boutiste lorsque, le 22 janvier 2018, au cours de la distribution d'un repas au centre pénitentiaire où il est détenu à Rouen, il remet un pic à glace et une enveloppe à un membre du personnel pénitentiaire. Le message qu'elle contient est clair, il menace l'ensemble du personnel de mort imminente en signant: "Dieu vous punisse". Sa cellule est fouillée, on y découvre des vis de tous calibres et, dans un sac, du verre cassé. Les enquêteurs, cherchant à investiguer plus avant, perquisitionnent son domicile et y trouvent des documents imprimés à partir d'un site internet faisant l'apologie du terrorisme islamiste.

Converti au pire

Son ex compagne, entendue par les policiers, relate les scènes d'exécutions qu'il la forçait à regarder. En effet, au cours de son audition, il dit être devenu musulman en se convertissant à l'Islam et aux thèses djihadistes les plus extrêmes. Une expertise psychiatrique révèle chez lui un rejet d'autrui et une grande difficulté à se socialiser. Des pulsions de haine et un isolement social font de lui un individu dangereux, s'enfermant dans un mutisme total. Animé d'une colère irrépressible et refusant de répondre aux questions de la Cour, il déclare tout au plus :"Je n'ai rien à vous dire". Son casier judiciaire fait mention de quinze condamnations pour vols, violences et port d'arme. Le Ministère Public déplore chez le prévenu "Une détermination certaine à menacer et à haïr". Refusant toute forme de défense constituée, le Tribunal le condamne à un an de prison ferme et prononce un mandat de dépôt immédiat à son encontre.

