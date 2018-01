Inondations : 19 routes fermées dans le Calvados

Suite aux fortes pluies des derniers jours, les cours d'eau débordent en plusieurs endroits dans le Calvados, entraînant des inondations et des fermetures de route, mardi 23 janvier 2018. Pas moins de 19 routes sont fermées et 34 communes sont touchées.

De sept, le nombre de routes fermées est passé à 19 entre le lundi 22 et le mardi 23 janvier 2018. Selon la préfecture, 34 communes sont touchées par les inondations. Bonneville la Louvet, Honfleur, Lisieux, Pont l'Evêque, la Rivière-Saint-Sauveur et Ver sur Mer sont les secteurs les plus impactés.

Alerte orange pour la journée

À Caen, depuis la prairie, la route de Louvigny reste fermée. Plusieurs axes sont touchés dans la partie nord du Pays d'Auge : les routes départementales 27, 49, 20, 278, 288, 118, 58, 98, 406 et 263. C'est également le cas sur la D76 à Saint-Martin-de-Tallevende au sud de Vire, mais aussi plus à l'est au Mesnil-Villemet. Météo France maintient le département en alerte orange aux inondations pour toute la journée. Le Bessin est également concerné à Subles (D99), Maisons (D100) et Mosles (D97).

Au cours de la journée du lundi 22 janvier, le service départemental d'incendie et de secours du Calvados est intervenu à 114 reprises. 70 sapeurs-pompiers, 22 policiers et 18 gendarmes ont été mobilisés durant toute la journée pour assurer la sécurité des personnes.

⚠️inondations- Depuis ce matin, 34 communes ont été concernées dans le Calvados.

Au cours de la journée les sapeurs-pompiers sont intervenus à 114 reprises. — Préfet du Calvados (@Prefet14) 22 janvier 2018

