Fantaisiste. Spectacle : La loi des prodiges à Déville-lès-Rouen

Formé aux cours Florent puis au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, le jeune et prometteur François De Brauer se lance dans l'écriture en 2014 en créant La loi des prodiges: un spectacle humoristique et une véritable performance à découvrir au centre culturel Voltaire à Déville-lès-Rouen, mardi 23 janvier 2018.

Sus à l'art

"C'est l'histoire d'un homme politique qui veut se débarrasser des artistes, annonce François de Brauer. Cette idée me hantait depuis longtemps. J'ai imaginé un personnage qui avait grandi dans un univers d'artistes mais qui avait vécu un traumatisme qui l'avait poussé à rejeter irrémédiablement l'art et les artistes". Rémi a pour ennemi juré le vaniteux Régis Duflou, un artiste plasticien. "Quand j'ai écrit le spectacle on parlait beaucoup du régime des intermittents, ces sujets d'actualité faisaient écho en moi qui m'interrogeais sur la nécessité de l'art... Et puis j'ai trouvé par hasard, en brocante, un livre de Jean Gimpel engagé contre l'art et les artistes. Cela m'a donné envie d'approfondir le sujet et de l'aborder sous l'angle de l'humour. C'est une satyre".

Une performance scénique

"Je voulais raconter la vie de Rémi sur une longue période, faire un vrai biopic et emprunter les codes du genre documentaire". Sur scène le personnage se construit peu à peu grâce aux témoignages de ses proches." J'incarne plus d'une vingtaine de personnages, des petits rôles mais aussi des figures majeures comme Sonia, son amoureuse lorsqu'il était adolescent qui deviendra commissaire d'exposition, ou son père, un scénariste raté. Ce sont des personnages qui viendront le hanter régulièrement. Mais j'incarne aussi Rémi lui-même".

La naissance d'un dictateur

La pièce suit un ordre chronologique du traumatisme initial jusqu'aux dérives de ce député animé par la haine des artistes. Le dernier acte est une pure fantaisie où Rémi, devenu député, a fait passer sa loi contre les artistes: ils sont désormais bannis et pourchassés. Tous ses proches jouent alors un rôle nouveau dans sa dictature. Son ennemi juré devient par exemple son bras droit. "Le prodige de la pièce c'est lui, c'est Rémi, souligne l'auteur. C'est quelqu'un de vif et d'intelligent mais c'est une sorte d'enfant dictateur. Il a un cheveu sur la langue par exemple ce qui nuit à sa crédibilité, ce handicap est en décalage complet avec ses propos. C'est en fait un homme complètement insensible à l'art car il ne sait pas se laisser emporter par ses émotions."

Pratique. Mardi 23 janvier à 20h. Centre culturel Voltaire à Déville-les-Rouen. Tarifs 8 à 16 €. Tél 02 35 68 48 98

A LIRE AUSSI.

Golden Globes: ode à Hollywood, l'enfance et Isabelle Huppert

"Barbara" de Mathieu Amalric remporte le prix Louis-Delluc 2017

Défilé de stars sur le tapis rouge des Golden Globes

Le "Parthénon des livres", une oeuvre monumentale contre la censure

Les Oscars entrent en scène, "La La Land" favori