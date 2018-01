Football (Ligue 2) : QRM démarre 2018 par une victoire à Sochaux ! 

Vendredi 12 janvier 2018, Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) a remporté son match de la 20ème journée de Domino's Ligue 2 en s'imposant sur la pelouse de Sochaux sur le score de 1-0.

Le match

2018 commence de la meilleure des manières pour le club Rouge et Jaune, qui malgré une forte domination des Sochaliens, a réussi la performance de s'imposer sur la plus petite des marges sur un but de Marvin Gakpa, son 7ème, au cours de la deuxième mi-temps. Et pour une fois, les résultats sont favorables aux joueurs de Manu Da Costa puisque Bourg-en-Bresse s'incline au Paris FC (2-0) et Auxerre fait match nul face au Havre (1-1). Les Quevillo-Rouennais restent donc 19ème mais remontent à deux longueurs de Bourg et à cinq d'Auxerre.

Le but

58ème : sur un long ballon, Marvin Gakpa se joue des défenseurs sochaliens pour ajuster parfaitement sa frappe et marquer l'unique but de la victoire.

Sochaux: 0 - QRM: 1

La fiche

Arbitre : M. William Toulliou. 6374 spectateurs. But : Gakpa (58').

Avertissements. – Sochaux : Sao (81'); QRM : Mamilonne (43'), Boujedra (88').

Sochaux : Prevot, Fuchs, Ruiz, Ogier, Pendant, Tardieu, Berenguer, Daham (Touzghar 63'), Robinet (Martin, 46'), Kalulu, Y. Meité (Sao 78'). Entraîneur : P. Zeidler.

QRM : Hartock, Clauss, Lefort, Sery, Albert, Oliveira, Basque (cap), Madiani (Rogie 57'), Boujedra (Barthelemy 88'), Gakpa, Mamilonne (Caddy 76'). Entraîneur : M. Da Costa.

