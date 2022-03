Festival. Le Wip : le collectif Le Laabo en plein RUSH

Dans le cadre du festival "A partir du réel", la cité du chantier du Wip à Colombelles (Calvados) accueille la compagnie Laabo pour son spectacle Rush. Ce festival organisé par le théâtre de la Renaissance met en scène des créations à partir de situations de terrain ou d'enquêtes jouées par des artistes en perpétuel questionnement sur la société d'aujourd'hui. Un festival totalement en phase avec la réalité de notre époque et qui a définitivement pris le pas sur la fiction.

Prendre à témoin le spectateur !

On a plus pour habitude d'être spectateur avec passivité sans se poser forcément de questions existentielles. Le festival "A partir du réel" s'affranchit totalement de cela en permettant au spectateur d'être aussi témoin. Parmi les nombreux spectacles proposés dans le cadre de ce festival, le spectacle RUSH présenté au WIP est un travail construit autour de l'actualité et qui a l'originalité d'être drôle et même sarcastique.

La représentation sera suivie d'un temps de rencontre avec l'équipe artistique du Laabo, autour d'un bon repas concocté par l'association Sauvages sur un plateau.

Pratique. Mardi 30 janvier au WIP à 19h30. Tarifs de 7 à 13€. Infos au 02 31 35 65 94.

