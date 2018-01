Médecine, ville nouvelle, conseil consultatif : l'actualité du député Joaquim Puyeo

Le député Nouvelle Gauche de la première circonscription de l'Orne Joaquim Pueyo a fait un point sur son actualité parlementaire, vendredi soir 5 janvier 2018. De l'Europe de la Défense à la création d'un Conseil consultatif citoyen, du non-conventionnement de nouveaux médecins libéraux là où ils sont déjà trop nombreux à la création d'une commune nouvelle sur le grand Alençon.

Entre la photo de François Hollande et celle du Général Leclerc qui trônent dans son bureau, dans sa nouvelle permanence parlementaire alençonnaise, vendredi soir 5 janvier 2018, Joaquim Pueyo, le député Nouvelle Gauche de la première circonscription de l'Orne (Alençon/Domfront) a fait un "point d'actualité" de son activité parlementaire.

Europe

L'élu est co-rapporteur de propositions novatrices sur l'Europe de la défense, qui vont être présentées au gouvernement. Il est également engagé sur la fracture sociale européenne due à une concurrence déloyale, ou encore sur une volonté de politique plus forte concernant la mobilité des jeunes européens durant leur formation.

Armée

Le parlementaire ornais, qui est également très engagé concernant les questions de défense, notamment sur la loi de programmation militaire, se veut pragmatique, n'ayant pas voté contre malgré les consignes de son groupe. Si on était majoritaire, est-ce qu'on ferait mieux, explique-t-il s'interroger avant chacun de ses votes.

Santé

Le député de l'Orne a notamment demandé à son groupe parlementaire de déposer une proposition de loi sur la lutte contre la désertification médicale, qui sera discutée le 18 janvier prochain. Elle prévoit que, dans les zones déjà trop denses en médecins libéraux, aucun nouveau docteur ne puisse y être conventionné.

Joaquim Pueyo :

Commune nouvelle

L'ancien maire et ancien président de la communauté urbaine d'Alençon le dit haut et fort : il souhaite qu'Alençon constitue dès 2019 une commune nouvelle avec les communes de sa première couronne. Pour compter davantage d'habitants et peser davantage à l'échelle de la Normandie réunifiée. Mais également pour bénéficier de davantage de dotations financières :

Ne pas être déconnecté

Le parlementaire travaille beaucoup à Paris. Il rencontre aussi de nombreux élus sur le terrain, mais pour conserver un contact direct avec la population, il va d'ici le printemps 2018 mettre en place un Conseil consultatif citoyen, pour maintenir un lien permanent entre le parlementaire et la population de sa circonscription, avec une ou deux réunions chaque trimestre sur des thèmes ayant trait à la vie locale. Joaquim Pueyo y veut un débat d'idées :

Permanence de Joaquim Pueyo: 61 Rue Balzac à Alençon. 02 33 26 44 23

