Football : en amical, Quevilly Rouen Métropole fait match nul chez la réserve du SM Caen

Vendredi 5 janvier 2018, Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) disputait un match amical face à la réserve du SM Caen. Score final 1-1.

Après plusieurs jours de congés, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) ont repris le chemin de l'entrainement vendredi 29 décembre 2017. Puis celui des terrains le vendredi 5 janvier 2018 contre la réserve du SM Caen, renforcée par cinq joueurs pro sur la feuille de match. Au final, les deux équipes se sont quittées sur une égalité 1-1.

Deux buts en début de match

Le score s'est décidé lors de la première mi-temps, alors que Peeters ouvrait la marque pour Caen à la 10ème minute. Les Rouges et Jaunes égalisaient deux minutes plus tard par Yannick Mamilonne (1-1). Aucun but ne sera marqué au cours de la 2ème mi-temps et les deux équipes se séparent donc sur ce score de 1-1.

Retour au championnat prévu le vendredi 12 janvier 2018 à Sochaux pour les joueurs de Manu Da Costa.