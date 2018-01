Le bio, une prise de conscience pour le corps et l'esprit

Le bio fleurit partout à Caen et dans l'agglomération. Mais comment s'y prend t-on pour consommer bio ? Il s'agit avant tout d'une conviction personnelle.

La santé se joue dans l'assiette. Les magasins bio fleurissent Caen et dans l'agglomération, comme Fréquence Bio ou le Biocoop de la rue de Bernières dans le centre de Caen. Pour commencer dans le bio, pourquoi ne pas tout naturellement se tourner vers les produits de saison ? "Ce matin, deux oranges et deux citrons pressés à la main pour le petit déjeuner de mes enfants", un retour aux choses simples et bonnes pour la santé clame Marc Verron, le gérant du Biocoop. Les produits de consommation courante comme les œufs, les pâtes, la farine se trouvent facilement en bio et sont idéals pour débuter.

Fruits et légumes de saison

Mangue, grenade, chou rouge, clémentine, endive ... les fruits et légumes stars de janvier donnent un véritable boost à l'organisme. "Les effets bénéfiques s'en font ressentir sur mon poids, mes cheveux , mes ongles, le goût et l'énergie", continue Marc Verron. La démarche liée à la santé a également conquise Manon Lerouley, vendeuse du magasin. "J'étais anciennement addict au sucre, c'est une ouverture d'esprit, prendre conscience de ce qu'on met dans notre assiette... je suis passée à l'évidence".

Choisir des ingrédients de qualité, cuisiner soi-même avec des produits sains est à la fois un plaisir pour le corps et l'esprit. "Le bio, c'est aussi une démarche intellectuelle, consommer bio c'est avant tout une démarche personnelle liée à une prise conscience. Consommer mieux pour nous, pour notre santé, pour notre planète", explique Marc Verron.

