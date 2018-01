Rouen : un marin blessé hélitreuillé d'un chimiquier

Un hélicoptère de la Marine nationale, stationné dans la manche, est intervenu mercredi 27 décembre 2017 dans la zone portuaire de Rouen (Seine-Maritime) afin de secourir un membre d'équipage d'un chimiquier. L'homme, blessé, a été héliporté vers l'hôpital du Havre.

C'est toute une logistique qui a été déployée mercredi 27 décembre 2017, vers 12h40, pour secourir un membre d'équipage du chimiquier Rekon, battant pavillon maltais et se situant dans la zone portuaire de Rouen (Seine-Maritime). L'homme blessé à la jambe devait être transporté rapidement vers un hôpital pour y être soigné.

La Préfecture maritime de la Manche, de la Mer du Nord et le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Jobourg (Manche) ont été mis en alerte. Ils ont organisé ensuite une téléconférence avec le Centre de consultation médical maritime de Toulouse (Haute-Garonne) et du SAMU de coordination médicale maritime du Havre (Seine-Maritime) pour décider de la marche à suivre.

Héliporté au Havre

Tous ces acteurs ont préconisé une évacuation médicale du blessé. Compte tenu des conditions météorologiques particulièrement difficiles, le Cross a décidé d'engager l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale, stationné à Maupertus.

Ce dernier a récupéré une équipe médicale du Centre médical des armées de Querqueville, et a décollé en direction du navire à Rouen.

Le blessé a été hélitreuillé aux alentours de 15h puis acheminé vers l'hôpital du Havre.

