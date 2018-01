Bonne table à Rouen : le Coyote café, une ambiance US dans la rue du Bac

Pour notre premier arrêt gourmand de l'année 2018, nous nous rendons au Coyote café, à Rouen (Seine-Maritime), pour un repas copieux aux accents d'outre-Atlantique.

À peine la porte refermée, on comprend tout de suite où l'on met les pieds en pénétrant dans le Coyote café. Bois omniprésent, déco portée sur l'Amérique, banquettes en imitation de peau de vache... On se croirait dans un ranch du sud des États-Unis !

Et la carte ne dément pas du tout cette première impression, avec un savant mélange de plats américains et tex-mex. Des burgers, des pizzas "à l'américaine" cuites dans des caquelons, des tacos... Le plus difficile, c'est de faire un choix ! J'opte finalement pour des quesadillas au fromage en entrée. Les petites galettes remplies de fromages fondus sont parfaites pour s'ouvrir l'appétit.

Pour les amoureux de plats épicés

Place maintenant aux tacos. Deux galettes remplies de petits légumes et de viande épicée, l'une à base de poulet et l'autre au bœuf. Un régal, surtout pour ceux qui aiment les plats bien relevés. En accompagnement, du riz aux légumes est lui aussi particulièrement épicé. Parfaitement adapté à la situation !

Pour conclure ce voyage culinaire avec un peu plus de douceur et de légèreté, je choisis un milk-shake à la vanille pour le dessert. Et mes attentes sont parfaitement respectées. Pour 16,20 € avec une boisson, cette formule entrée, plat et dessert est une belle invitation à découvrir de nouvelles saveurs.

