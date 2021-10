LMFAO parodié. La vidéo de "Jewish and you know it" fait le buzz sur le net.

Déjà plus de 500 000 vues au compteur pour ce clip où "Sexy and you know it" devient "Jewish and you know it". Traduction : "Sexy et tu le sais" se retrouve transformé en "Juif et tu le sais". Après la polémique sur l'application "juif ou pas juif" lancée sur Iphone, la judaïté fait de nouveau le buzz mais de manière nettement plus positive et clairement amusante. Ce clip a été tourné par un groupe de jeunes Israéliens sur la promenade longeant la plage de Tel Aviv, et vous y verrez des lunettes bizarres, des tenues surréalistes, des déguisements improbables (comme dans l'original), mais aussi des Étoiles de David, des rabbins et des kippas ! Regardez.