Ligue des champions: le PSG contre le Real Madrid, choc des 8e de finale

Les autres rencontres sont: Juventus-Tottenham, Bâle-Manchester City, Porto-Liverpool, Séville-Manchester United, Shakhtar-AS Rome, Chelsea-Barcelone et Besiktas-Bayern. Les 8e de finale se disputeront les 13-14 et 20-21 février (matches aller) et les 6-7 et 13-14 mars (matches retour).

