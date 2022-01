Féerie. Pinocchio, le fabuleux Noël sur glisse

Nous connaissons tous la belle histoire de Pinocchio, ce pantin de bois devenu petit garçon par la magie d'une fée. Mais ce qui est peut-être moins connu, c'est que c'est par une belle nuit de Noël que le Père Noël et la fée bleue décide de faire le plus des cadeaux à Gepetto son papa.

Une pléiade d'artistes !

Et comme ce joyeux petit garçon n'a plus qu'une envie, celle de partir à l'aventure à la découverte du monde, son papa et la fée vont se lancer à sa recherche aidés du public et en particulier des enfants.

Une fabuleuse histoire sur glisse animée par une vingtaine d'artistes : des patineurs artistiques, des acrobates, des magiciens, des clowns ... qui donnent à ce spectacle toute la magie de ce conte, toute la beauté des couleurs et des costumes. Et les personnages incontournables du conte seront bien sûr présents : Jiminy le criket, le chat, le renard, la fée bleue et bien entendu le papa de Pinocchio Gepetto.

Pratique. Samedi 16 décembre à 17h15 et 20h et dimanche 17 décembre à 10h30 et 17h30. Zénith de Caen. Tarifs de 15 à 25 €. Infos au 08 91 67 00 17.

