Bavent. Calvados : il sollicite les gendarmes et les accueille par des injures et menaces de mort

Adrien Cornet, âgé de 33 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) le jeudi 7 décembre 2017 pour violences, rébellion ainsi qu'outrages et menaces de mort envers une personne dépositaire de l'autorité publique et sa famille. Les faits ont eu lieu dans la commune de Bavent au nord-est de l'agglomération dans la soirée du mardi 31 ocobre 2017.

État de grande excitation

Vers 17h les gendarmes reçoivent le premier appel de l'individu qui va être réitéré à plusieurs reprises jusqu'au moment de leur intervention. Manifestement de plus en plus ivre l'interlocuteur se plaint de véhicules garés sur le parking de sa résidence "ce sont des camés" Il en donne les numéros d'immatriculation. A l'arrivée des forces de l'ordre l'homme est sur la voire publique dans un état de grande excitation les traitant de "bons à rien" et leur rappelant que c'est à eux de "faire le ménage". Virulent, il assène un coup de pied à un adjudant le menaçant de mort en ajoutant "je vais tuer ta femme et tes filles et les bouffer !" Il finira par être menotté de force.

Comportement inquiétant

"Je n'ai rien contre les gendarmes" dira l'homme dégrisé.

Déjà condamné pour violences en état d'ivresse il reconnait sa dépendance à l'alcool. La procureure requiert 6 mois avec sursis et la révocation d'un sursis de 3 mois assortis de soins psychiatriques. Elle s'interroge sur une éventuelle interdiction de paraitre à Bavent, jugeant ce comportement inquiétant.

Adrien Cornet écope de 12 mois de prison dont 3 mois fermes ainsi que de la révocation d'un sursis de 3 mois. Il totalise donc 6 mois fermes possiblement aménageables. S'y ajoutent 24 mois de sursis mise à l'épreuve et 300 euros de dommages et intérêts à l'égard du gendarme qui s'est porté partie civile.

