Villedieu-les-Poêles. Cours de cuisine chez Mauviel 1830 pour leurs portes ouvertes

C'est traditionnel, Mauviel 1830, fabricant français, et normand, de poêles casseroles et ustensiles pour la cuisine, ouvre les portes de ses ateliers à Villedieu-les-Poêles (Manche), jusqu'à samedi 2 décembre 2017, avec des démarques sur certaines gammes, pour la première fois, des cours de cuisine sont proposés aux particuliers pour s'initier avec ce matériel haut de gamme, plébiscité par les plus grands chefs partout dans le monde, Alex Néel originaire de Granville est un jeune chef, il est actuellement chez le grand chef Pierre Sang à Paris

D'autres cours de cuisine seront proposés samedi 2 décembre 2017, par le chef saint-lois, Mickaël Mario de l'Intuition.

L'entreprise Mauviel 1830, exporte 70 % de sa production partout dans le monde.