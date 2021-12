Ligue des champions: le PSG étrille le Celtic et reste premier de son groupe

Toujours invaincu et déjà qualifié pour les 8es de finale, le club parisien a toutefois encaissé son premier but de la phase de poules, mais la "MCN" a encore déroulé, avec deux doublés signés Neymar et Edinson Cavani, et une réalisation de Kylian Mbappé, pour remporter le plus large succès de son histoire en C1.

