Rouen. L'art du jogging à l'anglaise prospère à Rouen

La brume matinale s'obstine encore à envelopper la flèche en rénovation de la cathédrale lorsque la trentaine de participants du "parkrun" de Rouen (Seine-Maritime) s'élancent du quai Jean de Béthencourt, près du 106, pour leur footing hebdomadaire, ce samedi 18 novembre 2017 à 9h. Chaque semaine, à l'instar de plusieurs millions de "parkrunners" dans le monde, ils se retrouvent pour parcourir 5 km. "Une distance accessible à tout le monde", selon Alexandre Fuzeau, médecin et nageur en eau glacée, qui a oeuvré pour son implantation à Rouen.

Déjà des projets de développement

Parkrun est une association proposant, grâce à ses bénévoles, qui se chargent de baliser les parcours et d'enregistrer les temps, un footing hebdomadaire, gratuit et chronométré. Le premier a eu lieu en 2004 dans un parc anglais avec 13 coureurs. Aujourd'hui, l'inscription sur le site Internet permet de participer aux quelque 800 "parkruns" organisés dans plus de quinze pays. "Cela fait partie de ma routine, maintenant", indique Louise Smith, une mère de famille anglaise qui, bien qu'en vacances à Rouen, n'a rien changé à ses habitudes du samedi matin, arborant fièrement le logo de ses 250 footings auprès de l'association.

Bien qu'inauguré le 8 juillet dernier, Alexandre Fuzeau, assisté par les services de la mairie de Rouen, ambitionne déjà de faire du "parkrun" rouennais le premier de France. Plusieurs projets sont en cours d'élaboration, notamment la mise en place d'un "junior parkrun", un parcours de 2 km pour les enfants.