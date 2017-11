Seine-Maritime : un pompier volontaire sauve la vie d'une fillette de 8 ans

Un pompier volontaire a été le premier à intervenir chez une voisine, dimanche 19 novembre 2017 dans la matinée, à Auzouville-sur-Riz dans le Pays de Bray (Seine-Maritime). Il a sauvé la vie d'une fille de 8 ans qui était en train de s'étouffer.

La femme qui a prévenu ce pompier volontaire a eu le bon réflexe. Et elle s'en souviendra certainement. Dimanche 19 novembre 2017 dans la matinée, elle lui indique que la jeune fille de 8 ans avec elle est en train de s'étouffer avec une brioche. Le pompier se rend immédiatement sur les lieux et constate que la fillette ne peut plus respirer. Il pratique les gestes de premiers secours qui vont lui sauver la vie.

La fillette indemne

Très vite, le pompier est épaulé par ses collègues de la caserne de Servaville (Seine-Maritime) voisine. La jeune fille était consciente et en bonne santé lorsqu'elle a été conduite vers le CHU de Rouen (Seine-Maritime) pour des contrôles.

