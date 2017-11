Réforme Macron : L'opportunité que tous les salariés du privé doivent saisir avant qu'il ne soit trop tard [publireportage]

"Mon entreprise n'acceptera jamais que je me forme ". Cette phrase est maintenant du passé car depuis le remplacement du vieillissant DIF par le CPF en Janvier 2015 une véritable révolution est maintenant en train de voir le jour.

Qu'est-ce que le CPF et comment l'utiliser ?

Le Compte personnel de formation (CPF) constitue depuis le 1er Janvier 2015 un solde d'heures dont dispose chaque salarié du privé pour se former. Alimenté chaque mois par les cotisations à la formation professionnelle des salariés et employeurs auprès de leur OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé), il se crédite automatiquement chaque année, et son solde et accessible par tout salarié sur le site moncompteformation.gouv.fr

Les heures disponibles sur ce compte peuvent être utilisé par les salariés souhaitant suivre une formation lorsqu'ils le souhaitent et ce HORS accord de l'employeur (et bien souvent également : hors temps de travail, cela va de pair).

Chaque salarié peut alors utiliser ses heures à condition que la formation qu'il souhaite faire soit éligible au CPF donc certifiante et que l'organisme de formation choisit soit lui-même certifié qualité par les organismes financeurs (OPCA).

Quels changements le gouvernement souhaite-il mettre en place?

Le Gouvernement Macron souhaite accentuer et prolonger la réforme de la formation professionnelle en la rendant encore plus accessible et professionnalisante. Les points clés:

- Plus de formation éligibles au CPF : donc plus de certifications et possibilités pour se former.

- Remplacer le solde d'heures par un solde en euros €

- Labelliser les organismes formation : qualité des formations, taux de satisfaction, taux d'insertion professionnelle à la suite de la formation etc…

- Faire des OPCA de véritables conseillers en évolution professionnelle pour les entreprises

Et donc concrètement, comment puis-je me former ?

