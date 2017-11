Deux blessés sur les routes du sud-Manche

Un accident a fait deux blessés dont un grave près d'Avranches (Manche) dimanche matin 12 novembre 2017.

La sortie de route d'un véhicule seul, tôt dimanche matin 12 novembre 2017 à 0h30, à Marcey les Grèves, près d'Avranches, dans la Manche.

Deux personnes étaient à bord du véhicule. On déplore un blessé léger, et un blessé grave qui a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et par le Smur.