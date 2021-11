Hors Normandie. Insolite : passionné de reptiles, il s'injecte régulièrement sa dose de venin

Steve Ludwin est sans doute le Britannique le plus “proche” des serpents, à 51 ans il a une habitude : extraire le venin des serpents les plus dangereux sur terre. En tenant le reptile par la tête il extrait le venin dans un verre recouvert d'un film plastique, puis s'injecte le liquide avec une seringue.

Un geste dangereux

Un certain Bill Haast l'a inspiré alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années ; au départ c'était seulement de petites quantités puis la cadence et la quantité ont augmenté.

“Ça cause une souffrance extrême, et je n'encourage personne à le faire” dit-il

En effet cette pratique a failli lui coûter la vie suite à une overdose, il aurait pu perdre un bras. Mais Steve Ludwin voit les bons côtés du venin en ajoutant : “Ça a renforcé mon système immunitaire, je n'ai jamais eu de rhume depuis quinze ans”. Des paroles incroyables quand on sait qu'il s'est injecté les venins des serpents les plus venimeux du monde. A t-il un secret ?

Son passe-temps fascine de plus en plus

Depuis 2013 des chercheurs de l'université de Copenhague se sont intéressés à son cas et tentent de mettre au point un anti-venin. Grâce à ce donneur unique et régulier les recherches devraient aboutir d'ici 1 an. Si tout cela progresse dans le bon sens il s'agirait du premier anti-venin d'origine humaine. Sacré cobaye ce Steve Ludwin !

