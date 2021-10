Louvigny jouit d'une forte attractivité le dimanche

A lire également > Urbanisme : Louvigny ne devrait plus grandir

Elles entament ces prochaines semaines l’agrandissement de leur surface commerciale pour atteindre les 10 000 m2 au printemps 2012. L’ouverture de cette enseigne le dimanche, cumulée à celle de l’Intermarché chaque matinée dominicale, attire des consommateurs aux horizons multiples.

A la tête de Prairie Squash et du restaurant Le Rebond situés à proximité, Christine Durand ne regrette pas non plus de s’être installée à Louvigny en janvier 2010. “Cet axe routier est très fréquenté, avec une bonne visibilité pour les entreprises, et puis nous sommes à la fois à cinq minutes du centre de Caen et à deux minutes du périphérique”.

L’avènement des six trous du golf de Louvigny en avril dernier n’ont pas été sans participer à ce dynamisme. Tout comme les entreprises qui s’y épanouissent, telle Génération Net.

A lire également > Urbanisme : Louvigny ne devrait plus grandir