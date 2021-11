Caen. Changement d'heure : ce qu'il faut retenir pour en profiter

C'est bien souvent le changement d'heure le plus apprécié des Français. Pas forcément le soir avec des journées plus courtes, mais bien le matin puisque dans que la nuit du samedi 28 au dimanche 29 octobre 2017, il faut reculer d'une heure ses pendules. À 3 heures du matin, il sera 2 heures.

Une heure de plus... pour dormir

Reste à savoir ce que les Français feront de cette heure supplémentaire. Selon une étude YouGov, menée pour la société de livraison de repas Allo Resto by Just Eat*, 46 % des Français vont tout simplement en profiter pour dormir davantage. D'autres en profiteront pour faire la fête une heure de plus, ou se divertir tout simplement.

Les autorités invitent les citoyens à faire preuve de prudence. C'est en effet chaque année la même histoire : le nombre de piétons ou de cyclistes accidentés suite à une collision avec un automobiliste augmente de façon très significative.

#ChangementDHeure c est dimanche et on REcule ! pic.twitter.com/AsuvmtNNEX — François GARREAU (@GARREAU75) 27 octobre 2017

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Paris SG: Emery, 2017 année héroïque ?

Roland-Garros: ce qu'il faut retenir de l'édition 2017