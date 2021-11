Caen. Comment enterrer sa vie de célibataire comme il se doit dans le Calvados?

Si l'enterrement de vie de garçon - EVG pour les connaisseurs - est souvent l'occasion de montrer les muscles entre vieux copains, autant le faire de façon originale. Pour sortir des classiques dans le Calvados, mais valeurs sûres, saut à l'élastique au viaduc de la Soulevre, paint ball ou laser game, pourquoi ne pas tenter une partie de bubble foot installés dans une immense bulle en plastique rebondissante, le combat de sumo gonflable, le baby foot géant ou encore le simulateur de chute libre?

Côté filles, si les séances hammam et spa font toujours plaisir, elles peuvent être pimentées par de nouvelles activités. Certains photographes proposent par exemple des séances shooting entre copines, sur le thème de votre choix. Pour celles qui ont moins froid aux yeux, il est aussi possible de suivre un cours de pole danse à Caen. Selon les goûts, la version country ou orientale est aussi disponible.

Une soirée de rêve

Mais le coeur de votre EVG/EVJF, c'est bien sûr la soirée. Une idée qui séduira garçons ou filles pour se mettre en jambe: le cours de cocktail. Pendant deux heures, Bruno Coudert, d'Épicure école de bar, propose de s'essayer à la création de trois cocktails. Après une petite démonstration, chaque participant s'essaie au shaker pour créer un mélange de son choix et bien sûr le déguster. "Je m'adapte aux demandes, et je prévois aussi toujours une version sans alcool", précise le barman. Petite touche personnelle, il essaie aussi de mettre en valeur des produits et alcool français. Bloody mary, Blue Lagon et Mojitos n'auront plus de secret pour vous.

Pour éviter de reprendre le volant ensuite, et surtout pour se la jouer à l'américaine, une option: la limousine. Plusieurs compagnies proposent des virées en voiture de luxe avec une formule spéciale enterrement de vie de célibataire. L'occasion peut-être de pousser jusqu'à Saint-Aubin, Luc-sur-Mer ou Deauville, pour terminer la soirée au casino en tentant sa chance aux machines à sous, blackjack ou poker. Attention tout de même à ne pas conclure la journée façon Very Bad Trip: l'idée d'un enterrement de vie de jeune fille ou de garçon inoubliable est quand même… De s'en souvenir!

Bubble foot : 07 71 78 91 27Ludinacre (baby-foot et sumo) : 06 65 32 79 90AirFly (Troarn) : 09 70 17 14 76Gole & Pole : 06 98 89 34 75Épicure école de bar : 06 59 56 69 26?

