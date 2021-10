Crèvec?ur-en-Auge. Plongée médiévale au château de Crèvecoeur-en-Auge

À l'arrivée sur le parking aménagé pour les visiteurs, rien ou presque, ne laisse présager que quelques pas plus tard, ces mêmes visiteurs vont plonger dans la Normandie médiévale. Une immersion pourtant bien réelle, dans un château fort rural, à la fois classique et atypique. A Crèvecoeur-en-Auge, pas de grand ensemble de pierres juché à plusieurs mètres de hauteur et visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Construit vers l'an 1000, l'endroit était naturellement protégé par les marécages au coeur desquels il a été édifié, majoritairement en pans de bois, tradition normande oblige!

Tout le château en un regard

On passe d'abord les douves, via le pont-levis, puis le porche, chemin qui "aujourd'hui comme au moyen âge constitue le seul accès à la basse-cour" indique notre guide Nathalie, responsable de la promotion du château. Nous pouvons ensuite observer l'ensemble du site en quelques secondes car, jadis, "le visiteur devait, dès son arrivée, avoir un aperçu de la richesse du seigneur". À notre droite, la ferme et la grange, poumons économiques de la seigneurie. Entre les deux, le colombier, symbole de puissance du propriétaire des lieux, "plus il compte de boulins (trous pouvant accueillir des pigeons) plus le seigneur est important. Il y en a 1500 à Crèvecoeur, c'est beaucoup". À gauche, la chapelle, écrin préservé du XIIe siècle, étrangement grande, à l'échelle du château. En face, la haute cour, juchée sur sa motte de terre et protégée par sa muraille partiellement détruite, abritant encore le logis du seigneur de Crèvecoeur, mais pas le donjon, détruit à la révolution française.

Une immersion permanente dans l'histoire

Chacun de ces bâtiments, est un manuel scolaire à taille humaine. On plonge, tour à tour, dans la vie des paysans et du seigneur, selon l'endroit dans lequel on se trouve. La grange, elle, abrite une exposition un peu particulière, retraçant la vie des frères Schlumberger. Deux hommes dont les recherches et découvertes ont révolutionné, au début du XXe siècle, "la prospection minière et l'exploitation des gisements pétrolifères". Pourquoi? Tout simplement parce qu'à la fin des années 60, leurs veuves, qui cherchaient un lieu pour raconter leur aventure industrielle, ont fait l'acquisition du château, situé non loin de la propriété familiale du Val Richer. L'endroit appartient encore aujourd'hui à la fondation Schlumberger. L'apprentissage se fait à ciel ouvert, au détour, notamment, du four à pain ou du jardin des simples. Chaque recoin du château est prétexte à une plongée passionnante dans la Normandie médiévale...

BONUS AUDIO - Escapade Normande à Crèvecoeur-en-Auge, dans Le Mag' du 14 octobre 2017 :

Escapade au château de Crèvecœur en Auge Impossible de lire le son.

