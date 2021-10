Rouen. Adapter l'habitation des personnes âgées

La part de personnes âgées dans la population ne cesse d'augmenter. Selon l'Insee, en 2050, un habitant sur trois sera âgé de 60 ans ou plus, contre un sur cinq en 2005. Et avec l'âge, c'est tout son environnement qu'il faut repenser petit à petit. Des aménagements concernant l'habitation pour permettre à la personne âgée de rester le plus longtemps possible à domicile. "On peut adapter toutes les pièces en fonction de la problématique de la personne chez qui on va", explique Vincent Haslouin, ergothérapeute.

La salle de bain

Des ajustements qui peuvent être organisés progressivement pour ne pas engendrer un investissement financier important. La salle de bain est la pièce qui concentre souvent le plus de difficultés. "On n'est pas obligé de passer d'une baignoire à une douche à l'italienne tout de suite, explique l'ergothérapeute. Il existe du matériel médical adapté à chaque situation et cela peut permettre de retrouver une certaine autonomie à domicile."

Pouvoir être autonome dans un lieu familier, c'est un enjeu qui va prendre de l'ampleur dans les années à venir. "Une maison, c'est un lieu de vie, un lieu qu'on a construit et c'est là, que nous intervenons pour trouver les moyens d'y rester le plus possible", conclut le professionnel.

