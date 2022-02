L'essentiel des résultats sportifs du week-end

La 34e édition des 24 Heures du Mans.

Victoire de la Kawasaki n°11 pilotée par les Français Da Costa, Leblanc et Four ? cet équipage, déjà vainqueur de l'épreuve en 2010, devance d'un tour une Suzuki ? et de huit tours une Yamaha.



Football

8ème journée de Ligue 1

Très belle victoire de Caen à Evian : 4 buts à 2.

Les 2 équipes ont terminé à 10 contre 10.

Au classement, les caennais sont 8 èmes.



9ème journée de Ligue 2 ?

Laval a battu Monaco : 1 à 0.

Du coup, les mayennais pointe en 6ème place du classement.

Match indécis jusqu?à ce que le coach Hinschberger face entrer sur le terrain l'attaque qui avait mis 3 buts à Reims la semaine dernière, à savoir Le Baron, Viale et Do Marcolino. Coaching gagnant puisqu?à la 82ème minute, Gamboa se précipite sur un ballon errant dans la surface de réparation monégasque, et ouvre le score pour Laval.



?et il faudra attendre ce soir à 20h au MMArena, pour la rencontre entre Le Mans FC, lanterne rouge de Ligue 2, et l?équipe de Troyes? équipe de milieu de tableau.

?et en raison des 24H moto, seul le Parking « Relais » sera ouvert au Grand Public.

Toutes les portes du stade ouvriront à 19h.



Cfa2

Flers revient avec une victoire de Brest : 1 buts à 2.

Les ornais sont seconds du classements, 1 point derrière St Malo.

Dans 15 jours, ils affronteront Granville, équipe actuellement : dans la seconde partie du classement.



3ème journée de Division d?Honneur :

Alençon à battu Ifs : 2 buts à 1.

Vire s?est incliné sur le même score, face à Hérouville.

Au classement :

Alençon est 3ème.

Vire est 6ème.



Rugby

La reprise, du championnat de Fédérale 3

L?Aigle s?est incliné à Clamart : 22 à 13.



Tennis

le sarthois Jo-Wilfried Tsonga remporte en 3 SET : la finale du tournoi de Metz.



Olivier Galon remporte la 19ème édition des « Foulées des Andaines », à Bagnoles de l?Orne : 284 coureurs étaient au départ.

