Granville. Le bulot de Granville obtient un label pêche durable, une première mondiale

Le comité régional des pêches maritimes de Normandie avait engagé des démarches de certification en 2014. La baie de Granville (Manche) devient en ce mois de septembre 2017 la première pêcherie au monde de bulots certifiés pêche durable (MSC).

Pérenniser la ressource

Les professionnels de la pêche du port de Granville (Manche), premier port coquillier français, sont engagés depuis plusieurs années pour établir des mesures de gestion durable, pérenniser la ressource et trouver un équilibre entre protection de l'espèce et maintien de la pêche. Daniel Dufeu, président de la délégation centre et sud Manche de la CCI Ouest Normandie :

Et ce n'est pas le premier label de pêche durable décerné aux professionnels de la pêche de Granville : une certification du même type avait été attribuée en 2011, et renouvelée en 2017, pour le homard du Cotentin.