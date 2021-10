La chanteuse de Bad Romance a annulé sa performance au festival Rock In Rio au Brésil à cause de cela.

"Je ferais n'importe quoi mais je dois m'occuper de mon corps en ce moment", a-t-elle écrit aux fans d'Instagram.

La jeune femme de 31 ans a récemment révélé qu'elle souffre de fibromyalgie, une affection qui cause un malaise intense dans tout le corps.

Elle a annulé un spectacle à Montréal, au Canada, plus tôt ce mois-ci après être tombé malade.

Elle devrait visiter le Royaume-Uni en octobre, et vient de promouvoir le documentaire Gaga: Five Foot Two.

Le film, déjà sorti aux États-Unis, doit être diffusé sur Netflix le 22 septembre 2017 et donnera aux fans une vision derrière les scènes de sa carrière musicale.