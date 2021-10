Caen. Handball (Proligue, 1ere journée) : Vernon et Caen gagnent, Cherbourg battu

Vernon- Nancy : 37/28

Quel départ a offert le promu normand de Vernon ! Souvent mise sur le reculoir durant la préparation, la formation emmenée par Steeve Massard a fait montre d'une puissance et d'une qualité nettement supérieure, ce vendredi à domicile, pour la 1ere journée face à Nancy. Rapidement aux avant-postes, les Vernonnais ont maîtrisé tous les compartiments du jeu pour signer la bagatelle de 37 buts avec un Samuel Clementia en feu (11 buts).

Limoges- Cherbourg : 28/26

Dix minutes sans inscrire le moindre but dans un match de handball quand l'adversaire lui, les enfilent comme des perles, l'addition ne pouvait qu'être en défaveur des "Mauves" de la JS Cherbourg à Limoges. Souvent à touche-touche dans le jeu, les hommes de Hamani ont été trop faibles en entame de seconde période et n'ont jamais pu refaire totalement leur retard. Une défaite qu'il faudra rapidement effacer.

Créteil- Caen : 28/29

C'est un exploit qu'ont fait les Caennais hier soir, dans la salle de la grosse cylindrée du championnat qu'est Créteil, favori déclaré à un retour en StraLigue. Au terme d'une première période engagée, les Caennais tenaient la dragée haute aux parisiens pour virer en tête au buzzer du premier acte (13-14). La seconde période fut encore plus intense pour les Vikings qui se sont détachés d'entrée avec un 4-0 en quatre minutes, fait d'arme qui les a mis sur la voie du succès, les Cristolliens ne recollant qu'à la 50e minute (23-23) avant de payer leurs efforts au prix fort, Caen reprenant rapidement 3 buts d'avance pour ne plus rien lâcher et décrocher, probablement le plus beau succès de son histoire à ce niveau. De bon augure !