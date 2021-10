Rouen. Hockey sur glace: premier match et première victoire pour les Dragons de Rouen

Premier match et première victoire pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui se sont mis sur de bons rails lors de cette première journée de Saxoprint Ligue Magnus avec cette victoire sur la glace de Chamonix. Score final 3-1.

L'ouverture du score intervient à la 11ème minute de jeu grâce à Anthony Gutig qui devient le premier buteur officiel des Dragons cette saison. Une avance doublée dès l'entame du 2ème tiers avec un second but inscrit par Loic Lampérier.

Les Pionniers tenteront bien de revenir dans le match en réduisant la marque trois minutes plus tard par Andersen 2-1. L'espoir des Savoyards sera vite éteint grâce à un but du capitaine normand Mathieu Roy a peine une minute plus tard 3-1.

Après cette première journée encourageante, les joueurs de Fabrice Lhenry se classent 3ème avant la réception des Bruleurs de Loups de Grenoble vendredi 15 septembre 2017 sur la glace de l'Ile Lacroix.